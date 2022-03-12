У ці темні часи важливо знаходити трохи часу для справді хороших новин. Наприклад, дівчина, котра з обстріляного пологового у Маріуполі, народила дівчинку. Малечу вона вже назвала Веронікою.

Про це розповіла тітка породіллі Тетяна, котра зараз мешкає за кордоном, Суспільному. Зокрема, вона розповіла, як зараз почувається новоспечена матуся.

Маріанна, чиї фотографії уже облетіли весь світ, була у пологовому будинку, який на днях обстріляли окупанти. Породілля була на 9 місяці вагітності, тож мала б уже на днях народити. І це сталося.

10 березня на світ з’явилася дівчинка вагою 3 200. Її новоспечена матуся назвала Веронікою.

Тітка Маріанни розповіла, що пологи були заплановані на 9 березня. Її шпиталізували раніше, адже внаслідок обстрілів ані швидкою, ані автомобілем породіллю не могли б довезти до лікарні. Але пізніше тітка дізналася, що окупанти розбомбили пологовий і дитячу лікарню. Саме там і перебувала під наглядом лікарів її племінниця.

Ви можете уявити мій стан. Серце розривалося. Думала, Маріанна померла. А через годину бачу, що її фото виклали у соцмережі, – додала вона.

Тітка Маріанни додала, що зв’язалася з її чоловіком. Він сказав, що 10 березня, о 12:00 вона народила дівчинку.

Зазначимо, що наразі на Маріанну, яка є моделлю, всіляко нападають в інстаграмі. Під її фотографіями з’являються коментарі, в яких ідеться про те, що вона буцімто приїхала позніматися на фоні розбомбленої лікарні. Мовляв, робота у неї така – позувати. Ми це навіть коментувати не будемо, адже з тими зазомбованими розмова коротка.

Можемо сказати лише одне: дуже раді, що з Маріанною та Веронікою все гаразд. Маємо надію, що вони будуть у безпеці та зможуть вибратися з Маріуполя, який все ще перебуває під облогою окупантів.