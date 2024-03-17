Назавжди 19: на Тернопільщині попрощалися з юним Героєм

“Назарій Березій – народився 25 квітня 2004 року в смт Великі Бірки. За свій короткий вік пережив чимало горя… В дитинстві від важкої недуги померла мама, згодом батько. Виховувася в сім’ї тітки Оксани та її чоловіка Петра, які з дитинства піклувалися про нього, ріс поряд з бабусею Галею, а також зі своїми двоюрідними сестрами Аліною, Анастасією та братом Андрійком. У листопаді 2023 року вирішив вступити до лав Збройних сил України за контрактом” – йдеться у дописі Великобірківської громади.