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Назавжди 19: на Тернопільщині попрощалися з юним Героєм

17.03.2024

Ірина Нова

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Новини, Війна з рф, Тернопільщина

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Сьогодні Тернопільщина попрощалася зі своїм наймолодшим воїном, захисником Батьківщини – Назарієм Березієм.

“Назарій Березій – народився 25 квітня 2004 року в смт Великі Бірки. За свій короткий вік пережив чимало горя… В дитинстві від важкої недуги померла мама, згодом батько. Виховувася в сім’ї тітки Оксани та її чоловіка Петра, які з дитинства піклувалися про нього, ріс поряд з бабусею Галею, а також зі своїми двоюрідними сестрами Аліною, Анастасією та братом Андрійком. У листопаді 2023 року вирішив вступити до лав Збройних сил України за контрактом” – йдеться у дописі Великобірківської громади


Військовий 12 березня 2024 року загинув під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Багатьом Назарій запам'ятається як привітний, щирий, працьовитий, непосидючий юнак.

Почесну грамоту пошани і скорботи від головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського вручили тітці - Оксані Недотишко, Святослав Трущак начальник групи морального забезпечення Тернопільського РТЦК та СП.

Світлий спомин та Вічна пам’ять Герою!

Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією

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