Назавжди 19: на Тернопільщині попрощалися з юним Героєм

“Назарій Березій – народився 25 квітня 2004 року в смт Великі Бірки. За свій короткий вік пережив чимало горя… В дитинстві від важкої недуги померла мама, згодом батько. Виховувася в сім’ї тітки Оксани та її чоловіка Петра, які з дитинства піклувалися про нього, ріс поряд з бабусею Галею, а також зі своїми двоюрідними сестрами Аліною, Анастасією та братом Андрійком. У листопаді 2023 року вирішив вступити до лав Збройних сил України за контрактом” – йдеться у дописі Великобірківської громади.
Військовий 12 березня 2024 року загинув під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Багатьом Назарій запам'ятається як привітний, щирий, працьовитий, непосидючий юнак.
Почесну грамоту пошани і скорботи від головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського вручили тітці - Оксані Недотишко, Святослав Трущак начальник групи морального забезпечення Тернопільського РТЦК та СП.
Світлий спомин та Вічна пам’ять Герою!