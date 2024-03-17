Став на захист Батьківщини у перші дні війни: від важких поранень помер воїн з Тернопільщини

Відійшов у вічність 40-річний захисник з Тернопільщини Андрій Куриляк. Смерть настала внаслідок поранень, отриманих при виконанні бойового завдання на Донеччині.

Про важу непоправну втрату повідомила Коропецька селищна рада.

Андрій проживав у селі Горигляди. Помер 15 березня у військовому госпіталі Києва внаслідок поранень, отриманих при виконанні бойового завдання на Донеччині.

Воїн став на захист країни у перші дні повномасштабного вторгнення окупантів. Призваний добровольцем з Бучанського району на Київщині, де на той час проживав.

Незважаючи на те, що був кілька разів поранений, щоразу повертався продовжувати почесну службу. Віддав у боротьбі найцінніше – молоде життя…

З 16 по 20 березня у Коропецькій територіальній громаді оголошені днями жалоби.

Щирі співчуття рідним. Вічна пам’ять Герою!