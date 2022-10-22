У суботу, 22 жовтня, низка областей залишилися без світла та води через обстріли армії РФ. Також у 4 регіонах через велике споживання електрики будуть тимчасові відключення.

Розповідаємо, де не буде світла.

Віялові відключення

Через велике споживання 22 жовтня тимчасово електроенергію відключать у:

Житомирській;

Черкаській;

Чернігівській;

Київській областях.

“Це необхідно, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкодженні терористичними ракетними атаками”, – зазначили в Укренерго.

Де зникло світло та вода через обстріли

Вибухи пролунали зранку одразу у кількох областях.

Хмельницька область. Внаслідок удару у людей немає світла. Також жителів області попросили запастися водою, адже вона теж може незабаром зникнути.

Рівненщина. Пролунала серія вибухів після чого у частині Рівного зникло світло.

Без електроенергії та водопостачання залишилися також Луцьк та Ковель.

Що робити у разі відключення світла

Відключення електроенергії в осінньо-зимовий період фактично призведе до того, що у багатоквартирних будинках не працюватиме опалення, якщо його вже включили, та може зникнути гаряча та холодна вода.

Якщо відключення електроенергії лише тимчасове, то варто запастися водою, туристичними примусами (газові пальники та лампи), батарейками та повербанками, теплим одягом, ковдрами та взуттям.

Раніше ми розповідали, чому споживання електрики необхідно скоротити саме в пікові години навантаження.