Мешканців Тернопільщини закликають дослухатися до закликів і порад керівництва області, аби уникнути скрутних ситуацій, які може спричинити діяльність російських окупантів з метою завдати Україні руйнувань.

Як інформує “Т1“, Рада оборони Тернопільщини на брифінгу повідомила про те, що зовнішнє вуличне освітлення повністю на Тернопільщині вимкнуть.

Освітлення сітілайтів, рекламних вивісок та білбордів теж вимикають цілодобово.

Паралельно облаштовують пункти обігріву. Там повинна бути питна вода та альтернативні види доступу до електроенергії.

Якщо кількість дозволеної електроенергії у Тернопільській області перевищать, то відключення будуть у громадах. Графік ще складають. Його опублікують згодом.