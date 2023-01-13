13.01.2023 13:25

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Нарахування за послуги централізованого водопостачання перевірятимуть у Тернополі

13.01.2023

Роман Васильович

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Життя, Новини

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У Тернополі працюватиме робоча група з метою перевірки об’єктивності нарахування за послуги централізованого водопостачання.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

За розпорядженням міського голови створено робочу групу, яка перевірятиме об’єктивності нарахування за послуги централізованого водопостачання.

«Відповідне розпорядження прийнято реагуючи на скарги споживачів щодо різниці показників комерційних та розподільчих вузлів обліку, мінімізації втрат на внутрішньо-будинкових системах водопостачання, перевірки технічного стану внутрішньо-будинкових систем водопостачання», – пояснили у міськраді.

До складу комісії увійшли працівники управління житлово-комунального господарства міської ради, фахівці КП «Тернопільводоканал», представник НКРЕКП у Тернопільській області, голови ОСББ, управителі житлового фонду.

Окрім того, до роботи робочої групи залучатимуться і споживачі.

За результатами роботи робочої групи будуть оформлені відповідні акти перевірок, про що інформуватимуть споживачів.

Автор: Роман Васильович

Мітки: водопостачання

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