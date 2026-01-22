Напад на військового у Кременці. Двом фігурантам оголосили підозру за хуліганство та обрали запобіжні заходи

У Кременці слідчі районного відділу поліції оголосили офіційну підозру двом місцевим жителям, які брали участь у побитті військовослужбовця Збройних сил України. Правову кваліфікацію справи змінили на більш тяжку. Сьогодні, 22 січня, за повідомленням Кременецької окружної прокуратури двом місцевим жителям, яких підозрюють у побитті військовослужбовця ЗСУ, суд обрав запобіжні заходи.

Інцидент стався ввечері 11 січня у Кременці після дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля Mitsubishi L200 та квадроцикла. Між учасниками аварії виникла словесна суперечка, яка швидко переросла в бійку.

За даними слідства, під час конфлікту двоє цивільних осіб напали на військовослужбовця ЗСУ. Унаслідок побиття потерпілий отримав травми обличчя та був змушений звернутися по медичну допомогу.

Правоохоронці встановили осіб нападників у день події. Спочатку кримінальне провадження розслідували за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. Однак після проведення додаткових слідчих дій, опитування свідків та аналізу записів камер відеоспостереження зібрали достатньо доказів для перекваліфікації справи.

Наразі дії підозрюваних кваліфікують за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене групою осіб. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Потерпілий військовослужбовець проходить судово-медичну експертизу. Після визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень діям нападників можуть надати додаткову правову оцінку.

У поліції наголошують, що встановлення всіх обставин побиття військового перебуває на особливому контролі. Досудове розслідування триває.