Найкращі у вічність йдуть: біля Бахмута загинув Олександр Матренчук з Тернопільщини

Сьогодні невимовний біль охопив серця жителів Борщівської громади. 15 березня 2024 року поблизу населеного пункту Дронівка Бахмутського району Донецької області внаслідок бойового ураження ворогом загинув мешканець села Озеряни Олександр МАТРЕНЧУК, 1989 року народження.
І знову обірване життя, вкрадені мрії і загублене майбутнє… На жаль, такою великою є ціна за нашу волю і свободу.
Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
Доземний уклін Герою за самопожертву, за громадянську честь і гідність! Обраний Господом, тепер він стоятиме у Нього на чатах, як справжній Воїн, що тримає вись над рідним краєм.
Вічна пам’ять і слава українському Герою, який захищав Батьківщину та кожного з нас!” – йдеться у повідомленні на сторінці адміністрації.