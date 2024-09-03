Начальник Тернопільської ОВА провів зустріч з представниками місцевих медіа

Вʼячеслав Негода обговорив шляхи комунікації між журналістами та владою Тернопільщини. Про це інформують у Тернопільській ОВА.

“В сьогоднішніх реаліях важливо досягти абсолютної довіри та взаєморозуміння, тому потрібно налагодити відкриту комунікацію. Ми не повинні втрачати єдності, маємо бути обʼєктивними та підтримувати одне одного. Зараз хочу вибудувати діяльність адміністрації та її структурних підрозділів так, щоб вони були максимально відкритими та доступними в контексті інформації до громадян. Сподіваюсь, що наші регіональні медіа в цьому допоможуть”, – зазначив очільник області.

Учасники під час діалогу обговорили чимало питань. Зокрема, про висвітлення першоінформації, можливість розвитку та збереження місцевої друкованої преси, життя в громадах та низку інших.