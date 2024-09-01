Полігон на Тернопільщині повернули у власність Міноборони України

Ділянку площею 130 га в Тернопільській області повернули у власність Міністерство оборони України. Ділянка вартістю 16 млн грн буде використовуватися для підготовки підрозділів ЗСУ.

Про це пише УНН з посиланням на заяву Міноборони.

У відомстві пояснюють, що у 1961 році ця територія була виділена військовому відомству для використання як полігон. Однак з 2013 року там почала проводити свою господарську діяльність одна з державних організацій.

За результатами тривалих судових спорів у 2021 році Міноборони підтвердило свої права на цю ділянку та перешкоди на користування нею мали бути усунуті. Проте попри рішення суду навіть після повномасштабного вторгнення росії на території військового містечка продовжувалась діяльність сторонніх осіб.

А втім, за поданням Міністерства оборони, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру повернула землі орієнтовною вартістю 16 млн грн у користування оборонного відомства.

“Земельна ділянка площею 130 га в Тернопільській області відтепер буде використовуватись для підготовки підрозділів Збройних Сил України”, – підсумували в Міноборони.