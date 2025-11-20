На здобуття Всеукраїнської премії ім. Братів Лепких претендуватимуть чотирнадцять осіб

13 листопада у редакції газети «Свобода» відбулося засідання Громадської ради з присвоєння Всеукраїнської премії ім. Братів Богдана і Левка Лепких.

Під час засідання голова Громадської ради Віктор Уніят поінформував присутніх про подання на здобуття премії, що надійшли на розгляд. Члени Громадської ради (Ігор Дуда, Богдан Мельничук, Михайло Андрейчин, Богдан Андрушків, Михайло Тимошик, Богдан Ткачик, Надія Білик, Степан Костюк, Іван Кузишин, Надія Волинець), обговоривши кандидатури, вирішили до другого туру, який відбудеться у середині грудня цього року і на якому визначатимуть цьогорічних лауреатів премії допустити:

письменницю, членкиню НСПУ Галину Козак (Львів), поетесу, краєзнавця, членкиню НСПУ і НСЖУ Марію Назар (Тернопіль), підполковника капеланської служби ГУ Національної гвардії України, ієрея ПЦУ, літератора, члена НСПУ та НСЖУ Андрія Карпенка (Дніпро), заслуженого журналіста України Миколу Шота (Тернопіль), поетесу, членкиню НСПУ Марину Джус (Кіровоградська область), письменника, члена НСПУ Ігоря Гургулу (Львів), композитора, літератора Руслана Назаришина (Чернівці), графічного дизайнера, графіка, педагога Володимира Окрутного (Тернопіль), прозаїка, фольклориста, заслуженого художника України Миколу Дмітруха (Миколаїв-Тернопіль); фотохудожника, краєзнавця Максима Огородника (Чортків), фотографа, краєзнавця Петра Грушка (Київ), письменника Олега Майбороду (Кам’янське, Дніпропетровської області), письменницю, педагога, волонтерку Ольгу Криштопу (Шептицький, Львівської області), художника, дизайнера, графіка Олега Кіналя (м. Тернопіль).

Громадська рада з присвоєння Всеукраїнської премії Братів Лепких