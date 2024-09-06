06.09.2024 22:57

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

На вихідні синоптики прогнозують на Тернопільщині теплу та суху погоду

06.09.2024

Ірина Нова

21

Суспільство, Оперативно, Тернопільщина, Новини

Поширити:

На вихідні, 7 та 8 вересня, на Тернопільщині синоптики прогнозують теплу погоду без опадів.

Про це йдеться на сторінці Тернопільського центру з гідрометеорології в соцмережі.

У суботу, 7 вересня, буде малохмарно. Без опадів. Вітер південно – східний, 7 – 12 м/с. Температура по області вночі 11 – 16° тепла, вдень 23 – 28° тепла; по м. Тернополю вночі 13 – 15° тепла, вдень 26 – 28° тепла.

У неділю, 8 вересня, теж передбачають мінливу хмарність. Без опадів. Вітер південно – східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 8 – 13° тепла, вдень 22 – 27° тепла.

Як правильно вносити суперфосфат в ґрунт восени: головні секрети

Теги: Тернопільщина, прогнози синоптиків, Тернопільський обласний центр з гідрометеорології

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах