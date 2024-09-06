На вихідні синоптики прогнозують на Тернопільщині теплу та суху погоду

На вихідні, 7 та 8 вересня, на Тернопільщині синоптики прогнозують теплу погоду без опадів.

Про це йдеться на сторінці Тернопільського центру з гідрометеорології в соцмережі.

У суботу, 7 вересня, буде малохмарно. Без опадів. Вітер південно – східний, 7 – 12 м/с. Температура по області вночі 11 – 16° тепла, вдень 23 – 28° тепла; по м. Тернополю вночі 13 – 15° тепла, вдень 26 – 28° тепла.

У неділю, 8 вересня, теж передбачають мінливу хмарність. Без опадів. Вітер південно – східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 8 – 13° тепла, вдень 22 – 27° тепла.