Як правильно вносити суперфосфат в ґрунт восени: головні секрети

Осінь — чудовий час для внесення добрив, зокрема суперфосфату, який сприяє покращенню якості ґрунту і підвищує врожайність наступного сезону.
Основні способи внесення суперфосфату:
Найпростіший спосіб — це рівномірне розподілення суперфосфату по поверхні ґрунту і подальше перекопування, розповідає Pixelinform.com. Для стандартного суперфосфату на один квадратний метр потрібно 40 грамів добрива. Якщо ви використовуєте подвійний суперфосфат, достатньо буде 15 грамів на квадратний метр.
Суперфосфат можна додати до компосту для покращення його поживної цінності. Для цього потрібно додати 100 грамів суперфосфату на кожні 10 кілограмів компосту. Це підвищить ефективність компосту і зробить його більш поживним для рослин.
Що не варто використовувати восени
Восени не рекомендується застосовувати водні розчини суперфосфату, оскільки вони менш ефективні в цей період. Краще зосередитися на сухому внесенні або додаванні до компосту.
Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете забезпечити рослини всіма необхідними елементами для успішної зимівлі та активного росту навесні.