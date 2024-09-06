Як правильно вносити суперфосфат в ґрунт восени: головні секрети

Осінь — чудовий час для внесення добрив, зокрема суперфосфату, який сприяє покращенню якості ґрунту і підвищує врожайність наступного сезону.

Основні способи внесення суперфосфату:

Поверхневе внесення з перекопуванням

Найпростіший спосіб — це рівномірне розподілення суперфосфату по поверхні ґрунту і подальше перекопування, розповідає Pixelinform.com. Для стандартного суперфосфату на один квадратний метр потрібно 40 грамів добрива. Якщо ви використовуєте подвійний суперфосфат, достатньо буде 15 грамів на квадратний метр.

Використання в компості

Суперфосфат можна додати до компосту для покращення його поживної цінності. Для цього потрібно додати 100 грамів суперфосфату на кожні 10 кілограмів компосту. Це підвищить ефективність компосту і зробить його більш поживним для рослин.

Що не варто використовувати восени

Восени не рекомендується застосовувати водні розчини суперфосфату, оскільки вони менш ефективні в цей період. Краще зосередитися на сухому внесенні або додаванні до компосту.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете забезпечити рослини всіма необхідними елементами для успішної зимівлі та активного росту навесні.