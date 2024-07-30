На війні загинув тернополянин Євген Кісельов

На жаль, Тернопіль втратив ще одного мужнього захисника. На фронті загинув Кісельов Євген Олексійович 1975 року народження.

Про важку втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

В запеклих боях за Україну загинув тернополянин, військовий Кісельов Євген Олексійович (29.08.1975 р.н.). Його життя обірвалося 28 липня у Харківській області. Щирі співчуття сім’ї, друзям, близьким, знайомим захисника. Вічна пам’ять та слава українському воїну! – йдеться у повідомленні.