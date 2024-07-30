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На війні загинув тернополянин Євген Кісельов

30.07.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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На жаль, Тернопіль втратив ще одного мужнього захисника. На фронті загинув Кісельов Євген Олексійович 1975 року народження.

Про важку втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

В запеклих боях за Україну загинув тернополянин, військовий Кісельов Євген Олексійович (29.08.1975 р.н.). Його життя обірвалося 28 липня у Харківській області. Щирі співчуття сім’ї, друзям, близьким, знайомим захисника. Вічна пам’ять та слава українському воїну!  – йдеться у повідомленні.

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Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією

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