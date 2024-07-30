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Захищаючи Україну, загинув Герой з Тернопільщини Степан Галібаш

30.07.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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На фронті під час виконання бойового завдання загинув воїн з Тернопільщини Степан Галібаш.

Про це повідомили у Чортківській РДА.

“У бою з російськими окупантами, захищаючи територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України у російсько-українській війні, під час виконання бойового завдання, загинув житель Борщівської громади, стрілець 1 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 2 стрілецької роти військової частини – солдат Степан ГАЛІБАШ, 1968 року народження. Чортківська районна військова адміністрації висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна. Народна шана й повага Герою, який віддав своє життя за Батьківщину. Слава Україні і всім нашим захисникам, – йдеться у повідомленні.

Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією

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