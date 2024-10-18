На війні загинув 20-річний командир Іван Скаляк з Тернопільщини

Трагічна звістка з фронту знову надійшла на Тернопільщину, на полі бою загинув командир відділення десантно-штурмового підрозділу, молодший сержант Іван Скаляк. Серце Героя зупинилося назавжди 13 жовтня.

Про цю втрату повідомили у Чортківському ТЦК.

Іван Скаляк проживав у селі Гермаківка Іване-Пустенської територіальної громади. Йому було лише 20 років.

“Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати. Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають. Вічна пам’ять та Слава Герою!”, – ідеться у зверненні ТЦК з приводу важкої втрати.