Орденами “За мужність” посмертно відзначили трьох поліцейських з Тернопільщини

Указом Президента України державними нагородами відзначено Володимира Матвіїва та Ігоря Сокальського – бійців Об’єднаної штурмової бригади Нацполіцїі «Лють».

Начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко, звертаючись до рідних полеглих бійців запевнив, що вони завжди можуть розраховувати на підтримку та допомогу:

«Дякуємо Вам за синів, які стали для всіх нас прикладом героїзму, мужності та відваги. Ми завжди пам’ятатимемо їхній подвиг, а ви маєте знати, що ми – завжди поруч».

Рядовий поліції Володимир Матвіїв загинув 14 листопада 2023 року, а його побратим Ігор Сокальський – 14 лютого 2024 року. Обидва захисники боронили нашу державу від російських загарбників на Бахмутському напрямку.

«Вони одними з перших покинули свої домівки, свої родини та пішли захищати незалежність України. Вони не жаліли себе – витягували з поля бою поранених побратимів, зупиняли ворожі атаки та віддали найцінніше, що у них було – власне життя», – зі словами співчуття звернувся до рідних загиблих правоохоронців помічник начальника Департаменту поліції особливого призначення «Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють» В’ячеслав Вусінський.

Ордени «За мужність» III ступеня були передані матерям Володимира Матвіїва та Ігоря Сокальського.

Керівник Тернопільської обласної військової адміністрації В‘ячеслав Негода зазначив, що подвиг героїв не буде забутий:

«Ці втрати не можуть компенсувати ніякі нагороди чи слова. Але зберегти пам’ять про захисників – наш обов’язок. Ні держава, ні колективи, в яких працювали ваші сини, не мають права забути їхню самопожертву».