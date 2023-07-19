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На війні загинули троє бійців з Тернопільщини

19.07.2023

Володимир Світлий

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Тернопільщина, Новини, Суспільство

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Війна продовжує забирати життя мужніх мешканців Тернопільщини.

Богдан Будас

Фото зі сторінки Романа Полікровського

Під час виконання бойового завдання 30 червня в районі Роздолівки, що на Донеччині, загинув Богдан Будас із Оприловець, що на Збаражчині.

Сумну звістку в соцмережах повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.

Зустріч загиблого Героя відбудеться 19 липня об 11.00 у сквері Героїв. Опісля траурний кортеж рушить до рідної домівки Воїна в Оприлівці.

Маршрут пролягатиме через Чернихівці, у Збаражі – по вул. Чорновола, Незалежності, майдан Франка і сквер Героїв, а далі – через Новики, Доброводи до Опріловець.

Чин похорону звершуватиметься 20 липня в церкві Покрови Пресвятої Богородиці об 11.00.

«Мешканці Збаразької громади щиро сумують із рідними та близькими нашого мужнього Захисника, – зазначив Роман Полікровський. –  У скорботі схиляємо низько голови перед його подвигом. Щирі співчуття рідним, побратимам та друзям! Вічна слава Герою!»

Віталій Липка

Фото зі сторінки Товстенської селищної громади

Під час виконання бойового 15 липня загинув солдат Віталій Миколайович Липка з Поділля Товстенської громади, що на Чортківщині. Герой – уродженець Свидової.

«Тяжка, невимовна, велика, непоправна втрата для родини, нашої громади, всієї України, – наголошують у селищній раді. – Низький уклін Герою, якого забрали Небеса. Вічна пам’ять відважному сину українського народу, мужньому та справжньому патріоту України».

«Неможливо повірити, що Віталік вже на небесах, – зазначає  Klavdiya Kardynal. – Яка чорна новина прийшла до родини. Єдиний син у мами, батько двох маленьких діточок, молода дружина. Співчуття і низький уклін родині. Вічна і світла пам’ять Герою! Пам’ятаймо наших Героїв, які віддали своє життя за волю України».

Про зустріч тіла загиблого Героя та чин похорону в громаді обіцяють повідомити додатково.

Віктор Лаб’як

Під час виконання бойового завдання 30 червня на Донеччині загинув тернополянин Віктор Мирославович Лаб’як.

Гірку звістку у соцмережах повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Героєві назавжди буде 48 років.

Прощання зі загиблим Воїном відбудеться 19 липня об 11.00 у Домі печалі на вулиці Микулинецькій.

«Щиро співчуваємо родині та близьким Захисника, – написав Сергій Надал. – Вічна пам’ять!»

Нагадаємо, днями під час виконання бойових завдань на Донеччині загинули тернополяни Михайло Гладкий та Остап Джус.

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Теги: війна, герої, Герої з Тернопільщини

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