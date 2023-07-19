На війні загинули троє бійців з Тернопільщини

Війна продовжує забирати життя мужніх мешканців Тернопільщини.

Богдан Будас

Під час виконання бойового завдання 30 червня в районі Роздолівки, що на Донеччині, загинув Богдан Будас із Оприловець, що на Збаражчині.

Сумну звістку в соцмережах повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.

Зустріч загиблого Героя відбудеться 19 липня об 11.00 у сквері Героїв. Опісля траурний кортеж рушить до рідної домівки Воїна в Оприлівці.

Маршрут пролягатиме через Чернихівці, у Збаражі – по вул. Чорновола, Незалежності, майдан Франка і сквер Героїв, а далі – через Новики, Доброводи до Опріловець.

Чин похорону звершуватиметься 20 липня в церкві Покрови Пресвятої Богородиці об 11.00.

«Мешканці Збаразької громади щиро сумують із рідними та близькими нашого мужнього Захисника, – зазначив Роман Полікровський. – У скорботі схиляємо низько голови перед його подвигом. Щирі співчуття рідним, побратимам та друзям! Вічна слава Герою!»

Віталій Липка

Під час виконання бойового 15 липня загинув солдат Віталій Миколайович Липка з Поділля Товстенської громади, що на Чортківщині. Герой – уродженець Свидової.

«Тяжка, невимовна, велика, непоправна втрата для родини, нашої громади, всієї України, – наголошують у селищній раді. – Низький уклін Герою, якого забрали Небеса. Вічна пам’ять відважному сину українського народу, мужньому та справжньому патріоту України». «Неможливо повірити, що Віталік вже на небесах, – зазначає Klavdiya Kardynal. – Яка чорна новина прийшла до родини. Єдиний син у мами, батько двох маленьких діточок, молода дружина. Співчуття і низький уклін родині. Вічна і світла пам’ять Герою! Пам’ятаймо наших Героїв, які віддали своє життя за волю України».

Про зустріч тіла загиблого Героя та чин похорону в громаді обіцяють повідомити додатково.

Віктор Лаб’як

Під час виконання бойового завдання 30 червня на Донеччині загинув тернополянин Віктор Мирославович Лаб’як.

Гірку звістку у соцмережах повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Героєві назавжди буде 48 років.

Прощання зі загиблим Воїном відбудеться 19 липня об 11.00 у Домі печалі на вулиці Микулинецькій.

«Щиро співчуваємо родині та близьким Захисника, – написав Сергій Надал. – Вічна пам’ять!»

Нагадаємо, днями під час виконання бойових завдань на Донеччині загинули тернополяни Михайло Гладкий та Остап Джус.

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