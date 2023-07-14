На війні загинули двоє військових з Тернополя

Одразу двоє мужніх воїнів втратив Тернопіль. Під час виконання бойових завдань на Донеччині загинули тернополяни Михайло Гладкий та Остап Джус.

Сумну звістку в соцмережах повідомив міський голова Сергій Надала.

Гладкий Михайло Ярославович загинув 10 липня, мужньо захищаючи Україну. Героєві назавжди буде 32 роки. Прощання зі загиблим Воїном відбудеться у п’ятницю, 14 липня, об 11.00 в Домі печалі, що на вул. Микулинецька.

Джус Остап Ярославович загинув 12 липня, сміливо й гідно боронячи Україну від російських окупантів. Героєві назавжди буде 43 роки. Про дату й час прощання зі загиблим Захисником у мерії обіцяють повідомити згодом.

«Схиляємо голови перед нашими Героєми. Щиро співчуваємо родині та близьким. Вічна та світла пам’ять!» – зазначив Сергій Надал.

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