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На війні загинули двоє військових з Тернополя

14.07.2023

Розумович Ніка

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Новини, Тернопільська міська громада, Суспільство

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Одразу двоє мужніх воїнів втратив Тернопіль. Під час виконання бойових завдань на Донеччині загинули тернополяни Михайло Гладкий та Остап Джус.

Сумну звістку в соцмережах повідомив міський голова Сергій Надала.

Гладкий Михайло Ярославович загинув 10 липня, мужньо захищаючи Україну. Героєві назавжди буде 32 роки. Прощання зі загиблим Воїном  відбудеться у п’ятницю, 14 липня, об 11.00 в Домі печалі, що на вул. Микулинецька.

Джус Остап Ярославович  загинув 12 липня, сміливо й гідно боронячи Україну від російських окупантів. Героєві назавжди буде 43 роки. Про дату й час прощання зі загиблим Захисником у мерії обіцяють повідомити згодом.

«Схиляємо голови перед нашими Героєми. Щиро співчуваємо родині та близьким. Вічна та світла пам’ять!» – зазначив Сергій Надал.

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Теги: військові, герої, загинули

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