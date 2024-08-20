На Тернопільщину привезуть мощі святої Терези

25 серпня у собор Петра і Павла, що у місті Чортків на Тернопільщині прибудуть мощі святої Терези з Лізьє.

Про це розповіли у соборі.

“25-26 серпня велика подія – до нашої катедри прибувають мощі св. Терези з Лізьє – вчителя Церкви, яка за словами Папи Пія XI – найбільша свята XX століття. Її мощі подорожують цілим світом, і два дні будуть у нашому храмі. Щиро запрошуємо”, – повідомляють у храмі.

До слова, св. Тереза з Лізьє (фр. в миру Тереза Мартен; 2 січня 1873, Алансон, Франція — 30 вересня 1897, Лізьє) — католицька богословка та свята, монахиня-кармелітка, одна із чотирьох жінок, удостоєних титулу Учитель Церкви.