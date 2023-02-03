03.02.2023 20:42

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На Тернопільщину прибув глава УГКЦ Блаженніший Святослав

03.02.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Тернопільська міська громада, Чортківська міська громада, Події, Духовне

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Сьогодні, 3 лютого, на Тернопільщину прибув глава УГКЦ Блаженніший Святослав. Про це повідомляє прес-служба начальника Тернопільської ОВА в телеграм-каналі.

“Дякуємо Вам, що у ці темні для країни часи Ви завжди з народом. Наставляєте та даєте надію. Завжди раді зустрічати Патріарха у нашому краї”, – сказав начальник ОВА Володимир Труш.

Як ми повідомляли, Блаженніший освятить ювілейний хрест, збудований на честь 500-ліття Чорткова та 30-ліття парафії Катедрального собору завтра, 4 лютого.

Розпорядок богослужінь в Катедральному соборі Верховних апостолів Петра і Павла за участі Блаженнішого Святослава у Чорткові:

10:30 – зустріч Блаженнішого Святослава у Соборі;

10:45 – освячення іконопису Святилища Собору;

11:00 – Архієрейська Божественна Літургія.

Освячення Місійного Хреста відбудеться після Літургії.

Теги: УГКЦ, новини Тернопільщини, події, Святослав Шевчук

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