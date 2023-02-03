На Тернопільщину прибув глава УГКЦ Блаженніший Святослав

“Дякуємо Вам, що у ці темні для країни часи Ви завжди з народом. Наставляєте та даєте надію. Завжди раді зустрічати Патріарха у нашому краї”, – сказав начальник ОВА Володимир Труш.
Як ми повідомляли, Блаженніший освятить ювілейний хрест, збудований на честь 500-ліття Чорткова та 30-ліття парафії Катедрального собору завтра, 4 лютого.
10:30 – зустріч Блаженнішого Святослава у Соборі;
10:45 – освячення іконопису Святилища Собору;
11:00 – Архієрейська Божественна Літургія.
Освячення Місійного Хреста відбудеться після Літургії.