Голова УГКЦ Святослав Шевчук відвідає Тернопільщину

Про це повідомили на сторінці собору в фейсбуці.

Ювілейний Хрест – основний композиційний елемент вхідної частини до комплексу храму. Автором проєкту став знаний Львівський архітектор родом із Чортківщини Михайло Федик.

“Створюючи концепцію Ювілейного Хреста він хотів наголосити на важливості пошанування наших воїнів: бійців УГА, Січових Стрільців і також цілого пантеону сучасних Героїв, які щоденно платять своїм життям за нашу незалежність. Тож, архітектурно-містобудівне середовище центральної частини міста, тривожний час воєнного стану, пам’ять про багатовікову боротьбу нашого народу за незалежність і передовсім – життєдайна сутність Христового Воскресіння – все це спонукало до прийняття неординарного архітектурно-художнього рішення – встановлення Ювілейного Хреста”, – йдеться в повідомленні.