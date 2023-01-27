На Тернопільщині судили пенсіонера, який погрожував патрульним зброєю

У Тернопільському апеляційному суді розглянули апеляційну скаргу захисника обвинуваченого Володимира Н. на попередній вирок від 10 жовтня 2022 року.

Як встановлено судом першої інстанції, ввечері 14 жовтня 2021 року на службовий планшет екіпажу патрульної поліції Тернополя надійшло повідомлення від жительки с. Петриків Тернопільського району про те, що її чоловік Володимир Н. намагався побити її та дочку.

Прибувши за вказаною адресою, старший лейтенант поліції Віталій Ш., капрал поліції Назарій Д. і сержант поліції Сергій Н. зустрілись із заявницею, яка розповіла, що чоловік п’яний, заховався у гаражі. Коли патрульні туди зайшли, їм назустріч, тримаючи в руках мисливську гладкоствольну рушницю та патронташ із набоями, вийшов обвинувачений. Він поводився агресивно та погрожував, що стрілятиме. Зваживши на поведінку чоловіка, патрульні застосували до нього фізичну силу і вдягнули кайданки. Та, навіть лежачи на землі, Володимир Н. продовжував погрожувати працівникам поліції.

Вироком Тернопільського міськрайонного суду Володимира Н. визнано винуватим за ч. 1 ст. 345 КК України (погроза вбивством, насильством щодо працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) та призначено шість місяців арешту.

Не погодившись із судовим рішенням, захисник обвинуваченого подав апеляційну скаргу та просив вирок скасувати у зв’язку з істотними процесуальними порушеннями. Однак у судовому засіданні обвинувачений змінив свої апеляційні вимоги та просив застосувати до нього ст. 69 КК України і призначити покарання нижче від найнижчої межі. Він запевнив, що повністю визнав свою вину, щиро розкаявся у вчиненому і зобов’язувався надалі поводитися бездоганно.

Колегія суддів, детально проаналізувавши матеріали кримінального провадження в межах поданої апеляційної скарги, дійшла висновку щодо можливості застосувати до 66-річного пенсіонера положень ст. 69 КК України та призначення йому покарання без позбавлення волі, а нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією ч. 1 ст. 345 КК України. Було враховано те, що Володимир Н. позитивно характеризується за місцем проживання, скарг від сусідів не надходило, алкоголем не зловживав, має міцні соціальні зв’язки, до адміністративної та кримінальної відповідальності його раніше не притягували. Брав активну участь у громадському житті села, зокрема щорічно організовував турніри з футболу та мініфутболу. А також його стан здоров’я і те, що є особою похилого віку, пенсіонер.

З огляду на наведене, вирок Тернопільського міськрайонного суду змінено та призначено Володимиру Н. покарання у виді штрафу в розмірі 1 тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 тис. грн. У решті вирок суду залишено без змін, повідомили у пресслужбі Тернопільського апеляційного суду.