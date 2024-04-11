На Тернопільщині знищили кілька ворожих повітряних цілей, – Тернопільська ОВА

Цієї ночі ворог завдав комбінованого удару по Україні ракетами різних типів та ударними БпЛА.
У повітряному просторі Тернопільської області Сили оборони знешкодили кілька ворожих повітряних цілей.
Постраждалих немає. Про ймовірні пошкодження майна повідомимо згодом.
Внаслідок збиття ворожих об’єктів на території області зафіксовано падіння уламків.
На місці працюють відповідні служби.
Наполегливо просимо не наближатися до місць падіння уламків та телефонувати 102 у випадку виявлення залишків повітряних об’єктів .
Дякуємо усім захисникам неба, які цієї ночі відбивали чергову терористичну атаку окупантів.
Масовий ракетний обстріл: на Тернопільщині чули звуки вибухів