Масовий ракетний обстріл: на Тернопільщині чули звуки вибухів

Понад сім годин тривала тривога в Україні. Ворог вкотре здійснив масштабний обстріл різних регіонів країни. Не винятком стала й Тернопільщина. Очевидці кажуть, що чули звуки вибухів на Чортківщині.
Цю інформацію підтвердив і голова Чортківської громади Володимир Шматько, написавши у ФБ:
“Шановні жителі Громади! Все добре. Прошу фото і відео не публікувати”
Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу, збито 57 цілей, — повідомляють Повітряні Сили:
– 16/20 крилатих ракет Х-101/Х-555;
– 39/40 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».
– 2/4 керовані авіаційні ракети Х-59; – 0/6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»; – 0/12 зенітних керованих ракет С-300.
Деталі повідомимо згодом.