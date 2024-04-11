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Масовий ракетний обстріл: на Тернопільщині чули звуки вибухів

11.04.2024

Зоряна Деркач

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Війна з рф, Теми, Тернопільщина, Новини

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Понад сім годин тривала тривога в Україні. Ворог вкотре здійснив масштабний обстріл різних регіонів країни. Не винятком стала й Тернопільщина. Очевидці кажуть, що чули звуки вибухів на Чортківщині.

Цю інформацію підтвердив і голова Чортківської громади Володимир Шматько, написавши у ФБ:

“Шановні жителі Громади! Все добре. Прошу фото і відео не публікувати”

Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу, збито 57 цілей, — повідомляють Повітряні Сили:

–  16/20 крилатих ракет Х-101/Х-555;
–  39/40 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».
– 2/4 керовані авіаційні ракети Х-59; –  0/6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»; – 0/12 зенітних керованих ракет С-300.

Деталі повідомимо згодом.

Теги: війна, Чортків, обстріл

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