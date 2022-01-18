Більше 150 лайків, в тому числі від публічно відомих тернополян, зібрав допис в Facebook скандального експрокурора Віталія Сідорова про те, як він успішно допоміг російському кримінальному авторитету «Ромі Попьонку» уникнути екстрадиції в РФ.



Нагадаємо, в листопаді цього року загальнодержавні ЗМІ облетіла новина про те, що СБУ затримала у місті Кременець кримінального авторитета, який перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу і переховувався в Україні від відповідальності за участь у злочинній організації. В спецслужбі зазначили, що затриманий на прізвисько “Рома Попьонок” займає високе становище в російській кримінальній ієрархії – у статусі “смотрящего” за Ульяновською областю РФ, а щоб потрапити в Україну, зловмисник використав підроблені документи, оформленні на чуже ім’я. https://tsn.ua/ukrayina/na-ternopilschini-perehovuvavsya-zlodiyskiy-avtoritet-iz-rosiyi-buv-smotryaschim-na-batkivschini-lenina-1864849.html .

А от надалі події набули неочікуваного розвитку. Заручившись адвокатською допомогою в минулому скандально відомого експрокурора Тернополя Віталія Сідорова, росіянин подав заяву про отримання статусу біженця. В подальшому адвокат на цій підставі через Чортківський суд домігся скасування постанови Офісу Генерального прокурора про екстрадицію іноземця.

Досвід подібної судової тяганини в колишнього фігуранта резонансної справи НАБУ неабиякий. В листопаді 2020 тернопільські ЗМІ писали, що суд поновив на посаді прокурора Віталія Сідорова, якого 4 роки тому затримувало НАБУ https://terminovo.te.ua/news/41140/. За неофіційними даними розмір компенсації від держави за «вимушений прогул» тоді склав близько мільйона гривень. Зрозуміло, що особливих шансів реально продовжувати кар’єру в прокуратурі в нього не було.

І ось вже в статусі адвоката Віталій Сідоров береться за захист кримінального авторитета з Росії. Не варто ідеалізувати українську правоохоронну систему – бували випадки коли до РФ хотіли екстрадувати колишніх учасників АТО, або інших людей, які мали заслуги перед нашою державою, попри свій російський паспорт. От тільки, схоже на те, що заслуга «Попьонка» хіба що в поширенні російського злочинного впливу у краях Почаївської лаври.

Чи потрібні Україні такі біженці – питання риторичне. Важче знайти відповідь на питання, чому тернополяни так радіють тимчасовій перемозі цього одіозного дуету юриста і злодія.