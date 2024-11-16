На Тернопільщині жінка намагалася покінчити життя самогубством, бо втопила у ванні свою 2,5-річну доньку

Близько п’ятої години ранку 7 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що в Тернополі на масиві «Дружба» з п’ятого поверху випала жінка 1992 року народження. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції та бригада екстреної медичної допомоги.

У потерпілої численні переломи. Наразі вона в реанімації.

Зі слів жінки, вона намагалася покінчити життя самогубством, оскільки за кілька годин до цього, під час купання втопила у ванні свою доньку, якій 2,5 роки. Коли зрозуміла, що накоїла, намагалася реанімувати, але не змогла.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України.