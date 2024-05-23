На Тернопільщині завершили посівну кампанію

За його словами, загальна площа така ж, як і торік. Ярими культурами засіяли поля площею 220 тисяч гектарів.

“Зернова група залишилася майже на рівні минулого року. За сприятливих умов погодних умов та умов збирання зернових культур будемо мати приблизно 2,5 мільйони тонн. Цей валовий збір має повністю забезпечити продовольчу безпеку, забезпечить переробні підприємства сировиною і дозволить експортувати продукцію відповідно до укладених контрактів.

Порівняно з минулим роком на 4 тисячі гектарів збільшили посіви цукрових буряків.

“Причина — фінансово сприятлива ситуація на ринку цукру. Також збільшили на 10 тисяч гектарів фінансово менш затратну культуру сою. Це дозволяє переробній галузі працювати і забезпечить кормами галузь тваринництва. Інші культури залишилися на рівні попереднього року”.

Ярих зернових та зернобобових культур засіяли на площі 220 тисяч гектарів, сої — понад 116 тисяч гектарів, кукурудзи — 115 тисяч гектарів, соняшника — на площі 106 гектарів.