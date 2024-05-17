Аграрії Тернопілля – у трійці лідерів щодо отриманих кредитів

З початку нинішнього року понад 6 тисяч агрогосподарств отримали майже 41 млрд грн банківських кредитів на розвиток господарств, з них понад 16 млрд грн – за програмою доступних кредитів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії Київської (12,5 млрд грн виділено для 590 підприємств), Кіровоградської (2,6 млрд грн для 786), Тернопільської (2,5 млрд грн для 252) та Львівської областей (2,4 млрд грн для 385). За програмою «Доступні кредити 5-7-9%» найбільше коштів отримали підприємства Київщини, Кіровоградщини, Вінниччини, Харківщини та Одещини.

Загалом в області триває посівна кампанія. Після висіву у грунт ранніх зернових культур селяни досівають та досаджують пізні культури.

Загалом аграрії Тернопільщини вже засіяли 92 процентів від запланованого показника зернових та зернобобових культур. Ще залишилося посіяти кукурудзу на зерно, гречку, сою, картоплю, овочі.