На Тернопільщині закриють тимчасову переправу біля реконструйованого мосту

На Тернопільщині з 3-го червня закриють тимчасову переправу біля реконструйованого мосту на трасі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече.
Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області.
“Розпочинаємо заміну комунікацій на підходах до мосту через річку Гнізна на трасі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече у рамках реконструкції споруди. У зв’язку з цими роботами тимчасова переправа для легкового транспорту не буде функціонувати. Рух тимчасовою переправою буде закрито для всіх видів транспорту”, – ідеться у повідомленні.
Об’їхати реконструйований міст на трасі М-19 можна двома шляхами:
Транспортні засоби вагою до 15 тонн та навантаженням на вісь до 6 тонн:
– повертають з траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече у селищі Дружба на дорогу Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль;
– з’їжджають з дороги Н-18 на Р-87 Галич – Підгайці – Сатанів біля села Дарахів;
– рухаються дорогою Р-87 до перетину з М-19 у місті Теребовля.
Транспортні засоби вагою понад 15 тонн:
– повертають з траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече у селищі Дружба на дорогу Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль;
– з’їжджають з дороги Н-18 на Т-20-01 Бучач – Чортків – Скала-Подільська поблизу міста Бучач;
– повертають на трасу М-19 на об’їзній міста Чортків, а звідти – до міста Теребовля.
Рух пішоходів відбуватиметься у звичному режимі, для них переправа буде відкритою.
Відкрити тимчасовий об’їзд планують у серпні. До цього часу підрядники мають замінити ключові міські комунікації від реконструйованого мосту до перехрестя трас М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече та Р-87 Галич – Підгайці – Сатанів. Далі на цьому місці влаштують новий дорожній одяг. Він буде двох типів. Від реконструйованого мосту до будинку №75 на вулиці Князя Василька передбачено регенерацію основи дорожнього одягу та три шари асфальтобетону. А на ділянці від будинку №75 до перехрестя доріг М-19 та Р-87 заплановано заміну комунікацій, влаштування основи дорожнього одягу “з нуля” та два шари асфальтобетону.