На Тернопільщині закриють тимчасову переправу біля реконструйованого мосту

На Тернопільщині з 3-го червня закриють тимчасову переправу біля реконструйованого мосту на трасі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області.

“Розпочинаємо заміну комунікацій на підходах до мосту через річку Гнізна на трасі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече у рамках реконструкції споруди. У зв’язку з цими роботами тимчасова переправа для легкового транспорту не буде функціонувати. Рух тимчасовою переправою буде закрито для всіх видів транспорту”, – ідеться у повідомленні.

Об’їхати реконструйований міст на трасі М-19 можна двома шляхами:

Транспортні засоби вагою до 15 тонн та навантаженням на вісь до 6 тонн:

– повертають з траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече у селищі Дружба на дорогу Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль;

– з’їжджають з дороги Н-18 на Р-87 Галич – Підгайці – Сатанів біля села Дарахів;

– рухаються дорогою Р-87 до перетину з М-19 у місті Теребовля.

Транспортні засоби вагою понад 15 тонн:

– повертають з траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече у селищі Дружба на дорогу Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль;

– з’їжджають з дороги Н-18 на Т-20-01 Бучач – Чортків – Скала-Подільська поблизу міста Бучач;

– повертають на трасу М-19 на об’їзній міста Чортків, а звідти – до міста Теребовля.

Рух пішоходів відбуватиметься у звичному режимі, для них переправа буде відкритою.

Відкрити тимчасовий об’їзд планують у серпні. До цього часу підрядники мають замінити ключові міські комунікації від реконструйованого мосту до перехрестя трас М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече та Р-87 Галич – Підгайці – Сатанів. Далі на цьому місці влаштують новий дорожній одяг. Він буде двох типів. Від реконструйованого мосту до будинку №75 на вулиці Князя Василька передбачено регенерацію основи дорожнього одягу та три шари асфальтобетону. А на ділянці від будинку №75 до перехрестя доріг М-19 та Р-87 заплановано заміну комунікацій, влаштування основи дорожнього одягу “з нуля” та два шари асфальтобетону.