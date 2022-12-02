На Тернопільщині, за відсутності світла, правоохоронці сповіщатимуть про повітряну тривогу

Через обстріли енергетичних об’єктів в Україні і на Тернопільщині, зокрема, часто вимикають електропостачання. Через це не вмикаються сигнали повітряної тривоги.

Для цього будуть залучені наряди, які перебувають на чергуванні, повідомляє голова тернопільської ОВА. Інформацію про початок повітряної тривоги та відбій повідомлятимуть за допомогою гучномовців, облаштованих в автомобілях правоохоронців.

Поліцейські здійснюватимуть оповіщення у тих районах, де відсутнє електропостачання, або не працюють сповіщувачі.