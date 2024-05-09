На Тернопільщині за рік більш ніж удвічі зросла кількість гривневих мільйонерів

На Тернопільщині 107 осіб задекларували отримані за попередній рік доходи в сумі понад мільйон гривень, тоді як у 2023 році їх було 45.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу начальник управління оподаткування фізичних осіб Головного управління ДПС у Тернопільській області Володимир Брудко.

«Доходи в розмірі понад 1 млн грн задекларували 107 осіб (минулого року – 45 громадян) на загальну суму 622,0 млн грн. Основним джерелом доходів є заробітна плата та отримання доходів з подарунків та/або спадщини», – розповів він.

У 2024 році станом на 1 травня 6533 громадян подали податкову декларацію про отримані доходи, що на 1700 більше за відповідний період минулого року. Із загальної кількості декларацій 3097 – подано громадянами, які зобов’язані були задекларувати свої доходи, 3436 – громадянами, які виявили бажання скористатись правом на податкову знижку.