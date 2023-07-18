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На Тернопільщині визначили місця концентрації ДТП: перелік

18.07.2023

Володимир Світлий

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Події

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Місця найбільшої концентрації ДТП на Тернопільщині визначили правоохоронці.

Зокрема це дороги

  • «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече»,
  • «Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине»,
  • «Тернопіль-Скалат-Жванець».

Однак понад 60% усіх аварій все трапляється у самому Тернополі, констатують у поліції.

До слова, за шість місяців 2023-го на дорогах області трапилося 1060 автопригод:

  • у  262 з них є потерпілі,
  • 313 осіб отримали травми,
  • 41 людина – загинула.

За словами слідчих причиною ДТП зазвичай є людський фактор і нехтування правилами дорожнього руху.

«Проте винуватцями ДТП стають не тільки водії, – акцентують у поліції. –  Недисциплінованість пішоходів, а саме перехід дороги в недозволеному місці, «прогулянки» узбіччям у темну пору доби та несподіваний вихід на проїжджу частину – це також причини травмування та смертей».

Додамо, що від початку року у 63 аваріях одна дитина загинула, а 72 отримали травми.

Нагадаємо, що 16 липня у Бучацькій грoмаді трапилася ДТП, в якій постраждали троє дітей.

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Теги: поліція, ДТП, статистика

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