На Тернопільщині визначили місця концентрації ДТП: перелік

Місця найбільшої концентрації ДТП на Тернопільщині визначили правоохоронці.
Зокрема це дороги
Однак понад 60% усіх аварій все трапляється у самому Тернополі, констатують у поліції.
До слова, за шість місяців 2023-го на дорогах області трапилося 1060 автопригод:
За словами слідчих причиною ДТП зазвичай є людський фактор і нехтування правилами дорожнього руху.
«Проте винуватцями ДТП стають не тільки водії, – акцентують у поліції. – Недисциплінованість пішоходів, а саме перехід дороги в недозволеному місці, «прогулянки» узбіччям у темну пору доби та несподіваний вихід на проїжджу частину – це також причини травмування та смертей».
Додамо, що від початку року у 63 аваріях одна дитина загинула, а 72 отримали травми.
Нагадаємо, що 16 липня у Бучацькій грoмаді трапилася ДТП, в якій постраждали троє дітей.
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