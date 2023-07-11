11.07.2023 17:17

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

ДТП на Чортківщині: є потерпілий

11.07.2023

Розумович Ніка

87

Новини, Чортківська міська громада, Суспільство, Події

Поширити:

Аварія трапилася 10 липня на Чортківщині. Близько 17.45 зіткнулися «Renault Captur» та «ВАЗ 21104».

Із тілесними ушкодженями до лікарні шпиталізували чоловіка із ВАЗу, інформують у поліції. Потерпілий – житель Чортківського району.

Зіткнення допустила водійка «Renault Captur». Вона – тернополянка 1988-го року народження. Не переконавшись у безпечному русі, зазначають правоохоронці, вона виїхала з другорядної дороги – на головну. Як наслідок – ДТП.

Фото зі сторінки ГУ НП у Тернопільській області

Обоє водіїв – були тверезими, проте в них усе ж взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Наразі триває перевірка та з’ясування усіх деталей автопригоди.

Читайте також:

 

 

Теги: потерпілі, ДТП, аварія

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах