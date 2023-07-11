ДТП на Чортківщині: є потерпілий

Аварія трапилася 10 липня на Чортківщині. Близько 17.45 зіткнулися «Renault Captur» та «ВАЗ 21104».

Із тілесними ушкодженями до лікарні шпиталізували чоловіка із ВАЗу, інформують у поліції. Потерпілий – житель Чортківського району.

Зіткнення допустила водійка «Renault Captur». Вона – тернополянка 1988-го року народження. Не переконавшись у безпечному русі, зазначають правоохоронці, вона виїхала з другорядної дороги – на головну. Як наслідок – ДТП.

Обоє водіїв – були тверезими, проте в них усе ж взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Наразі триває перевірка та з’ясування усіх деталей автопригоди.

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