На Тернопільщині виявили ще одного браконьєра

Під час рейду на водоймах Тернопільської області поліцейські та працівники рибоохорони виявили чоловіка, який в період нерестової заборони сітками виловлював рибу у заповідній зоні, в межах території Національного природного парку «Дністровський каньйон».

Незаконною діяльністю займався житель Заліщицької громади.

Поліцейські вилучили у нього човен, дві сітки та рибу. За попереднім підрахунком, сума завданих збитків державі становить понад 70 тисяч гривень.

За цим фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років обмеження волі.

Профілактичні заходи щодо боротьби з браконьєрством, незаконною торгівлею водними ресурсами та іншими порушеннями правил рибальства тривають.