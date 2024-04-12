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На Тернопільщині виявили 18 нелегальних мігрантів

12.04.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Теми, Офіційно

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Інформацію повідомили в Міграційній службі краю. 

Щодо 16-ти іноземців прийнято рішення про примусове повернення, щодо 2-ох — про примусове видворення. Трьом іноземним громадянам заборонено в’їзд на території України в найближчі роки.

Нагадаємо, за порушення міграційного законодавства до адміністративної відповідальності посадові особи міграційної служби притягнули 68 осіб, зокрема:
– за частинами 1 і 2 статті 203 КУпАП — 66;
– за статтею 205 КупАП-2.
Також зазначимо, що щорушники міграційного законодавства сплатили штрафів на суму у понад 204 тисячі гривень.

Навіть відступ з Авдіївки вплинув на гривню. Яким буде курс у найближчі місяці?

 

Теги: Тернопільщина, міграційна служба, нелегальній мігранти

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