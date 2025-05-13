На Тернопільщині водій збив на смерть чоловіка і втік

12 травня на Чортківщині водій на Audi Q7 збив на смерть місцевого жителя і втік з місця ДТП. Тіло чоловіка виявили на узбіччі дороги.

Про це повідомляють у поліції області.

Близько 1 години ночі на спецлінію поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Нагірнянка Чортківського району на дорозі лежить тіло людини. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що потерпілий став жертвою дорожньо-транспортної пригоди. Загиблий – житель села Улашківці 1986 року народження.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили особу водія-втікача, який керував автомобілем Audi Q7. Триває слідство.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть ) Кримінального кодексу України.