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На Тернопільщині внаслідок пожежі загинув чоловік

04.03.2025

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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Вчора, 3 березня, на Тернопільщині під час пожежі в житловому будинку загинув чоловік.

Про це інформують у прес-службі Головного управління ДСНС України в Тернопільській області.

“3 березня о 16:30 у селі Михайлівка Чортківського району виникла пожежа в житловому будинку. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 6 м².

Ймовірна причина займання – коротке замикання електромережі. На жаль, унаслідок пожежі травмувався 84-річний власник будинку, який помер від отриманих травм. Пожежу ліквідували до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів,” – йдеться у повідомленні.

Щоб уникнути займання через коротке замикання рятувальники рекомендують дотримуватися простих правил:

  •  Не перевантажуйте електромережу – не вмикайте одночасно занадто багато потужних приладів.
  •  Використовуйте лише сертифіковані електроприлади та не залишайте їх увімкненими без нагляду.
  •  Періодично перевіряйте стан електропроводки, особливо у старих будинках.
  • Не закривайте дроти меблями чи килимами – це може спричинити перегрів.
  • Якщо помітили іскріння в розетці чи запах гару – негайно вимкніть електрику та викличте спеціаліста.

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Теги: згорів чоловік, Тернопільщина, пожежа, рятувальники

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