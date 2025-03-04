На Тернопільщині внаслідок пожежі загинув чоловік

Вчора, 3 березня, на Тернопільщині під час пожежі в житловому будинку загинув чоловік.

Про це інформують у прес-службі Головного управління ДСНС України в Тернопільській області.

“3 березня о 16:30 у селі Михайлівка Чортківського району виникла пожежа в житловому будинку. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 6 м².

Ймовірна причина займання – коротке замикання електромережі. На жаль, унаслідок пожежі травмувався 84-річний власник будинку, який помер від отриманих травм. Пожежу ліквідували до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів,” – йдеться у повідомленні.

Щоб уникнути займання через коротке замикання рятувальники рекомендують дотримуватися простих правил: