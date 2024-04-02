На Тернопільщині військовослужбовець місцевої бригади організував схему втечі ухилянтів за кордон

Служба безпеки спільно із Державною прикордонною службою викрила та заблокувала ще один канал нелегального виїзду за межі України громадян призовного віку.

Цього разу незаконну діяльність організував депутат однієї із місцевих сільських рад, який після початку повномасштабного військового вторгнення росіян вступив до лав артилерійської бригади.

Зловживаючи довірою командування військової частини, солдат отримав доступ до листів-обґрунтувань, які підписував командир бригади волонтерам, для ввезення із-за кордону вантажів гуманітарної допомоги підрозділам Збройних Сил України.

За допомогою засобів комп’ютерної техніки махінатор виготовляв підроблені листи-обґрунтування, вписуючи до сфальсифікованих документів замість прізвищ реальних волонтерів анкетні дані ухилянтів. Згодом, на підставі підроблених листів такі особи включалися до системи «Шлях» та безперешкодно виїжджали за межі України, нібито з метою перевезення гуманітарних вантажів.

Таким чином, упродовж липня 2022 – січня 2023 років військовослужбовець допоміг у незаконний спосіб перетнути Державний кордон України понад 70 чоловікам призовного віку.

На підставі зібраних СБУ доказів організатору «схеми» повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України. Також вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

За організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене щодо кількох осіб та повторно, підозрюваному загрожує до

7 років позбавлення волі.