На Тернопільщині відкрили меморіальну дошку загиблому військовослужбовцю Карпюку

На фасаді Збаразького ліцею №3 ім. Тараса Михальського на Тернопільщині відкрили меморіальну дошку військовому Олександру Карпюку.

“Шануймо наших воїнів. Низько схилімо голови перед їхніми батьками, рідними, для яких сьогодні неможливо віднайти зцілюючих слів утіхи. Молімось, щоб Господь додавав сил усім, хто втратив у цій війні близьких, пережити це страшне горе, віднайти у своєму серці надію та віру у перемогу”, — каже заступник Збаразького міського голови Володимир Богайчук.

Коли Олексієві виповнився рік, родина переїхала до Збаража із Вінниччини. Навчався у Збаразькій школі № 3. Він з родиною проживав у місті Тернопіль. За освітою агроном, був підприємцем.

25 лютого 2022 року добровольцем пішов на фронт. Був командиром взводу роти охорони Тернопільського ТЦК та СП. В червні 2022 року переміщений до 24-ї окремої механізованої бригади.

Загинув 3 жовтня 2022 року в боях за Херсонщину, в районі населеного пункту Сухий Ставок.

Поховали 9 жовтня 2022 року на Алеї Героїв у Тернополі. 14 листопада 2022 року воїну присвоїли звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

Джерело: Збаразька міська рада