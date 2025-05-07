На Тернопільщині відбулась «Школа змінотворців 3.0»: розвиток громад через освіту та практику

У Збаражі відбулася зустріч у межах проєкту «Школа змінотворців 3.0», який впроваджує Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад. Це вже третій цикл довгострокової ініціативи, що має на меті розвиток громад шляхом навчання місцевих проєктних менеджерів.

Після завершення програми учасники отримають практичні знання, розроблять власні соціальні чи бізнес-ініціативи та зможуть втілити їх у своїх громадах. Навчання передбачає інтенсиви, практичні сесії й консультації фахівців.

У заході в Збаражі взяла участь Ірина Скуратко — директорка Агенції регіонального розвитку в Тернопільській області. Вона поділилася досвідом стратегічного планування, реалізації проєктів UCORD та Interreg NEXT Poland – Ukraine, а також розповіла про діяльність Агенції на місцях.

Учасники спільно аналізували потенціал, ресурси, слабкі та сильні сторони громад, зокрема в умовах викликів війни.

Ініціатива реалізується в межах міжнародного проєкту ITC «Підвищення економічної стійкості ММСП і осіб, які постраждали під час війни», за підтримки уряду Японії. Регіональний координатор програми на Тернопільщині — Агенція регіонального розвитку Тернопільської області.

«Школа змінотворців» уже довела свою ефективність, і новий етап — ще один шанс для громад знайти внутрішні сили для відновлення та зростання.