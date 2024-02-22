На Тернопільщині вдова бійця народила двійню у день народження чоловіка

Це справді неймовірна історія – вона і сумна, і щаслива водночас. І, здається, це саме той випадок, коли Бог втрутився у ситуацію. Тому можна і поспівчувати, і порадіти разом зі Світланою Тленюк. На долю цієї жінки випало так багато горя – на війні вона втратила сина від першого шлюбу і чоловіка. А днями пригорнула до свого серця двох крихіток, які 19 лютого з’явилися на світ у Тернопільському обласному клінічному перинатальному центрі «Мати і дитина».

Світлані Тленюк – 47 років. Від першого шлюбу у неї було двоє синів. Старший Назар загинув у бою на передовій. Молодшому, Олексієві, зараз 15 років.

З другим чоловіком прожили два з половиною роки. Увесь цей час мріяли про спільну дитину.

«Для нас обох це був другий шлюб, – розповідає пані Світлана, – чоловік з першого дня наших взаємин хотів дітей, але в нас не виходило. Коли він прийшов у відпустку, я йому запропонувала пройти процедуру ЕКО. Виявилось, що в одній з клінік Тернополя для військових діє відповідна безкоштовна програма».

Богдан у мирному житті працював водієм. Коли почалася повномасштабна війна, добровольцем пішов на фронт. На жаль, Богдан Тленюк загинув 4 липня 2023 року під час артилерійського обстрілу поблизу Водяного на Донеччині.

Світлана через кілька днів після похорону чоловіка дізналася про вагітність. І ось народила двійню… у день народження чоловіка. 19 лютого йому могло б виповнитися 38 років.

За словами Світлани, коханий не встиг дізнатися, що вона вагітна. Жінка з нетерпінням чекала, коли візьме на руки дітей, поцілує, обійме. У часи горя це її тримало, не дало впасти у відчай.

У пам’ять про коханого почала вишивати бісером картини. На одній з них — вони обоє після одруження.

«Дружина загиблого воїна Богдана Тленюка Світлана народила донечку і сина. Щиро радію з цього приводу та від імені усієї Збаразької громади сердечно вітаю її. З Господнього благословення народились вони 19 лютого, у день народження свого батька, як подарунок йому, як благословенне продовження його земного життя. Вірю, що новонароджені виростуть хорошими людьми, гідними свого батька-Героя!» – написав міський голова Збаража Роман Полікровський.

У будинку в селі Стриївка на Збаражчині, де народився Богдан Тленюк, разом з батьками Світлана облаштувала куточок пам’яті. Але жінка переконана, що найкращим увіковіченням їх стосунків будуть діточки, які, на жаль, так і не побачили свого батька, і він не знає про їх народження. А може, знає? А може, не випадково дітки прийшли у цей світ саме у день його народження?..

Валентина ЖУРБА