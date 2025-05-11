11.05.2025 22:35

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

На Тернопільщині вчені відкрили нову печеру

Через свій вигляд зсередини нововідкрита печера отримала назву «Гранд Каньйон».

11.05.2025

Ірина Нова

99

Мандри, Тернопільщина, Новини

Поширити:

На Тернопільщині в лісі поблизу вже дослідженої Опільської печери спелеологи з Києва відкрили нову печеру. 

Про унікальне геологічне відкриття, яке зробив під час експедиції Київський спелеологічний клуб на Тернопільщині, повідомив член клубу Юрій Касян.

Нову печеру знайшли в лісі Нараївської громади поблизу вже відомої Опільської печери, передає Zaxid.net. Вхід до неї був закритий, однак під час одного з буревіїв, стовбур дерева проломив ґрунт та вапняковий камінь і відкрив пустоти, вважають науковці.

Члени Київського спелеологічного клубу спустилися в печеру і провели дослідження топозйомки. Середина печери вражає своїми обʼємами та морфологією. За цікавий вигляд та масштаби вона була названа «Гранд каньйон».

Додамо, що Опільська печера, біля якої виявили нову, вже стала геологічною пам’яткою природи загальнодержавного значення. Вона розташована на схід від села Підвисоке, у лісовому масиві Нараївської сільської громади Тернопільського району.

На думку науковців, печера «Гранд каньйон» може стати новим обʼєктом наукових досліджень, що обіцяє відкриття нових фактів про підземні утворення на Тернопільщині. Для дослідження печери важливим є її збереження та охорона в рамках природно-заповідного фонду України, до якого вже входить Опільська печера.

Джерело: Zaxid.net

Теги: печера «Гранд Каньйон», Тернопільщина, відкриття, печери

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні




© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах