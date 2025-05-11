На Тернопільщині вчені відкрили нову печеру

На Тернопільщині в лісі поблизу вже дослідженої Опільської печери спелеологи з Києва відкрили нову печеру.

Про унікальне геологічне відкриття, яке зробив під час експедиції Київський спелеологічний клуб на Тернопільщині, повідомив член клубу Юрій Касян.

Нову печеру знайшли в лісі Нараївської громади поблизу вже відомої Опільської печери, передає Zaxid.net. Вхід до неї був закритий, однак під час одного з буревіїв, стовбур дерева проломив ґрунт та вапняковий камінь і відкрив пустоти, вважають науковці.

Члени Київського спелеологічного клубу спустилися в печеру і провели дослідження топозйомки. Середина печери вражає своїми обʼємами та морфологією. За цікавий вигляд та масштаби вона була названа «Гранд каньйон».

Додамо, що Опільська печера, біля якої виявили нову, вже стала геологічною пам’яткою природи загальнодержавного значення. Вона розташована на схід від села Підвисоке, у лісовому масиві Нараївської сільської громади Тернопільського району.

На думку науковців, печера «Гранд каньйон» може стати новим обʼєктом наукових досліджень, що обіцяє відкриття нових фактів про підземні утворення на Тернопільщині. Для дослідження печери важливим є її збереження та охорона в рамках природно-заповідного фонду України, до якого вже входить Опільська печера.