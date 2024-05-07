На Тернопільщині в ДТП постраждали троє жителів області

За вихідні на Тернопільщині внаслідок ДТП троє людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

У переддень Великодня, 4 травня, трапилася автопригода близько 13.30 год. на автодорозі у селі Старий Вишнівець Кременецького району – зіткнулися дві автівки.

За попередніми даними, водій автомобіля «Renault», здійснюючи обгін, виїхав на смугу зустрічного руху та в’їхав у автомобіль «ВАЗ-2101», який повертав ліворуч. З тілесними ушкодженнями до лікарні потрапила водійка «ВАЗ-2101».

У неділю, 5 травня, близько 12 години у Кременці сталася ще одна ДТП з потерпілими. Як попередньо встановили правоохоронці, водій BMW-525 зіткнувся з автівкою Skoda Fabia, яка повертала ліворуч на другорядну дорогу.

“Травми отримали двоє неповнолітніх пасажирів Skoda, віком 11 та 17 років. Після надання меддопомоги їх відпустили за місцем проживання”, – повідомили у Головному управлінні Нацполіції.

Вирішується питання про внесення обох фактів до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває перевірка.