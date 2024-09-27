На Тернопільщині в автотрощі загинув чоловік

На Тернопільщині у селі Старий Вишнівець 27 вересня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Не розминулися два автомобілі. Водій автівки Volkswagen Passat загинув.

“Водій автомобіля Volkswagen Passat, рухаючись в напрямку Тернополя, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся я із автомобілем Mercedes Benz Sprinter, а після цього врізався у відбійник”, — йдеться у повідомленні.

41-річний водій автівки Volkswagen отримав травми, які виявились несумісні із життям. Пасажира з даного авто бригада швидкої доправила до лікарні з тілесними ушкодженнями. Водій буса не постраждав.

Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 286 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, якщо вони спричинили смерть або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Джерело: відділ комуунікації поліції Тернопільської області