На Тернопільщині у новорічну ніч та на Різдво діятиме комендантська година, а поліція нестиме службу у посиленому режимі

Відзначення Нового року та Різдва Христового у період воєнного стану проходитиме відповідно до вимог комендантської години. Поліцейські нагадують, що на Тернопільщині це період з 23.00 до 5.00.

У ніч із 31 грудня на 1 січня для охорони громадського порядку залучатимуться не лише поліцейські, а й бійці Національної гвардії, рятувальники, військовослужбовці, — загалом понад пів тисячі осіб.

Про це повідомили в управлінні превентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області,

Для оперативного реагування на звернення та повідомлення жителів і гостей області та надзвичайні події буде сформовано 21 слідчо-оперативну групу, 26 пожежно-рятувальних груп, три групи вибухотехніків та піротехніків. У резерві перебуватиму співробітники спецпідрозділу поліції.

27 грудня на засіданні ради оборони Тернопільської області прийнято рішення про заборону продажу та використання піротехнічних виробів. На час дії воєнного стану у Тернопільській області заборонено продаж та використання піротехнічних засобів. Порушників, які ігноруватимуть обмеження будуть притягувати до відповідальності.

1 січня додаткові наряди поліцейських забезпечуватимуть правопорядок під час масових заходів, зокрема, відзначення 114-ї річниці з дня народження Степана Бандери.

Посилений варіант служби нестимуть поліцейські і на Різдво. До забезпечення публічного порядку буде залучено майже пів тисячі правоохоронців області.