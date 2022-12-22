На Тернопільщині у Новорічну ніч комендантську годину ніхто не скасовуватиме, — Труш

Дану інформацію сьогодні, 22 грудня в ефірі Ух-радіо озвучив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

За словами Володимира Труша, голови Тернопільської ОВА, цього року святкування Нового року на теренах краю відбудеться без феєрверків, а також в ніч з 31 грудня на 1 січня ніхто не буде скасовувати комендантську годину, пише Тернополяни.

“Ніхто ж не зупинить війни на Новорічну ніч. Загроза обстрілів залишається. Тому й комендантська година діятиме. До того ж міської ялинки цього року у центрі міста немає. Тож варто залишатися вдома”, – зауважив Володимир Труш.

Детальніше у відео Ух-радіо.