22.12.2022 23:09

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

На Тернопільщині у Новорічну ніч комендантську годину ніхто не скасовуватиме, — Труш

22.12.2022

Роман Васильович

57

Життя, Новини, Війна з рф

Поширити:

Дану інформацію сьогодні, 22 грудня в ефірі Ух-радіо озвучив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

За словами Володимира Труша, голови Тернопільської ОВА, цього року святкування Нового року на теренах краю відбудеться без феєрверків, а також в ніч з 31 грудня на 1 січня ніхто не буде скасовувати комендантську годину, пише Тернополяни.

“Ніхто ж не зупинить війни на Новорічну ніч. Загроза обстрілів залишається. Тому й комендантська година діятиме. До того ж міської ялинки цього року у центрі міста немає. Тож варто залишатися вдома”, – зауважив Володимир Труш.

Детальніше у відео Ух-радіо.

 

Автор: Роман Васильович

Мітки: комендантська година, новорічна ніч

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах