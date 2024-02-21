На Тернопільщині у чоловіка під час нересту виявили величезний улов

На Тернопільщині під час несення служби на дорожній станції патрульної поліції інспектори зупинили автомобіль Peugeot, в автомобілі було 400 кг свіжовиловленої щуки.

Спілкуючись з водієм у Зборові, поліцейські помітили, що він помітно нервує. Тож вирішили провести, відповідно до закону, поверхневу перевірку. Як наслідок, у автомобілі інспектори виявили понад 400 кг свіжовиловленої риби — щуки. Документів, які б підтверджували законність придбання та реалізації риби, у порушника не було.

Тож на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу та повідомили про подію Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства.

Нагадуємо, У Тернопільщині діє заборона на вилов щуки. Заборона в Тернопільській області почала діяти з 15 лютого і триватиме до 31 березня.

У Держекоінспекції пояснили, що це пов’язано з нерестовим періодом щуки, коли вилов риби заборонений для збереження її популяції. За кожен незаконно добутий екземпляр порушнику доведеться сплатити штраф – 3 468 грн.