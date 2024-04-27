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На Тернопільщині триває вакцинальна кампанія

27.04.2024

Ірина Нова

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Офіційно, Тернопільщина, Новини, Здоров`я

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Вакцинальний автобус з початку кампанії проводив профiлактику у шести громадах Тернопільської області: Лановецькiй, Гусятинськiй, Чорткiвськiй, Шумськiй, Тернопiльськiй та Великоберезовицькiй. Загалом було провакциновано близько 500 осiб, пише TeNews.

Серед найбiльш затребуваних, вакцина проти правця та дифтерiї.

Наразi в областi є безкоштовнi вакцини для дiтей та дорослих вiд туберкульозу, полiомiєлiту, вiрусного гепатиту В, дифтерiї, правцю, кашлюку, коронавiрусної iнфекцiї. Також є рекомендованi платнi щеплення проти пневмонiї, ротавiрусної та менiнгококової iнфекцiй, грипу тощо.

Епідситуація на Тернопільщині: серед усіх хворих на ГРВІ діти становлять 60 %

 

Джерело: TeNews

Теги: вакцинація, здоров'я, вакцинальний автобус, Тернопільщина

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