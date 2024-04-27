На Тернопільщині триває вакцинальна кампанія

Вакцинальний автобус з початку кампанії проводив профiлактику у шести громадах Тернопільської області: Лановецькiй, Гусятинськiй, Чорткiвськiй, Шумськiй, Тернопiльськiй та Великоберезовицькiй. Загалом було провакциновано близько 500 осiб, пише TeNews.

Серед найбiльш затребуваних, вакцина проти правця та дифтерiї.

Наразi в областi є безкоштовнi вакцини для дiтей та дорослих вiд туберкульозу, полiомiєлiту, вiрусного гепатиту В, дифтерiї, правцю, кашлюку, коронавiрусної iнфекцiї. Також є рекомендованi платнi щеплення проти пневмонiї, ротавiрусної та менiнгококової iнфекцiй, грипу тощо.