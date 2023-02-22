На Тернопільщині сильний вітер зірвав дах із свиноферми

Про це розповіла у соцмережах Алла Стечишин, місцева підприємиця та депутатка Тернопільської обласної ради.

“Стихія сильну має силу не підвласну людині , але все в Божих руках ! Сьогодні в селі Лошнів за лічені хвилини на свинофермі підняло дах зірвало – покрутило і опустило. Коли Прораб Дмитро позвонив і кричав , що біда – перестрашено я кричала всі живі ???? Сказав так – ну і Слава Богу. А інше все ми вирішимо і зробимо повільно !!! І ще раз розумієш , що найцінніше це життя людини і все в Божих руках”, – йдеться у повідомленні.